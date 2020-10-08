У мэра Каменска-Уральского подтвердился коронавирус

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. О том, что заразился COVID-19 он рассказал в социально сети ВК.

"Планово сдавал анализы на covid, симптомов нет, covid подтвердился. Сдали все заместители, у всех отрицательный, а у меня - положительный. Сделал компьютерную томографию легких, легкие чистые, тем не менее, результат "положительный". Поэтому две недели буду на больничном работать удаленно", - сказал Шмыков.

Мэр также призвал сохранять все меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты и заботиться о своем здоровье. Напомним, что в Свердловской области зафиксировано уже 30 тыс. 526 человек с подтвержденным результатом теста на COVID-19. Излечились 22 тыс. 632 человека, не смогли пережить болезнь – 633.