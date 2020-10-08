Зеленский отверг российскую вакцину от коронавируса - будет ждать "настоящую" с Запада

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на возможность поставки российской вакцины от коронавируса на Украину, которую допустил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что из России вакцина республике не нужна, и он будет дожидаться "проверенной" и "настоящей" европейской или американской вакцины.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить "настоящую вакцину", когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", - раскритиковал Зеленский Виктора Медведчука, который привился российской вакциной.

В декларации саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября, записано, что стороны будут сотрудничать по вопросу будущей вакцины. Что касается непроверенности, то директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, побывавший в Москве, "высоко оценил результаты проведенных в РФ исследований в области разработки вакцины против COVID-19 и выразил благодарность за предоставление ВОЗ информации в рамках всеобщей деятельности по созданию безопасной и эффективной вакцины".

Отказ Зеленского от российской вакцины раскритиковал сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович. Он заявил, что Зеленский сознательно обрекает на смерть многих украинских граждан, которые умрут от коронавируса, но могли бы привиться.

Украинский политолог Александр Булавин считает, что Киев будет пытаться дискредитировать российскую вакцину как некачественную. Причем об этом он сказал еще до соответствующего заявления Зеленского. А экс-министр экономики Украины Виктор Суслов полагает, что Киев все-таки будет покупать российскую вакцину, но через третьи страны.