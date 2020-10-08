Сенатором от Челябинской области избран Олег Цепкин

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области делегировали в Совет Федерации Олега Цепкина. Соответствующее решение было принято на первом заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Олега Цепкина, который уже отработал один сенаторский срок, предложил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

"Прошедшие пять лет Олег Владимирович эффективно работал с депутатами Законодательного собрания, решая на федеральном уровне вопросы Челябинской области. Он, накопив опыт, продолжит эту работу еще с большей отдачей и эффективностью. Предлагаю его наделить полномочиями сенатора. Его кандидатура поддержана губернатором Челябинской области Алексеем Текслером", - сообщил спикер ЗСО.

Депутаты кандидатуру Олега Цепкина поддержали единогласно.

Избранный сенатор в свою очередь поблагодарил коллег за оказанное доверие.

"Я не рассматриваю свой работу в отрыве от деятельности депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Я в вашей команде и всегда буду работать вместе с вами", - подчеркнул он.

Также на заседании было принято постановление о досрочном прекращении его полномочий как депутата Законодательного собрания Челябинской области.