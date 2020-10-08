08 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Владимир Мякуш (2019) | Фото: Накануне.RU

Председателем челябинского заксобрания избран Владимир Мякуш

Председателем Законодательного собрания Челябинской области единогласно избран Владимир Мякуш. Соответствующее решение депутатами принято на первом заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что кандидатура Владимира Мякуша была поддержана для избрания председателем ЗСО на прошедшей 2 октября региональной конференции партии "Единая Россия".

"Владимир Викторович является депутатом областного парламента 22 года. Его деятельность отмечена государственными наградами, он является Почетным гражданином Челябинской области. У Владимира Викторовича есть желание работать, передавать опыт молодым депутатам, приносить пользу людям, поэтому поддерживаю его кандидатуру для избрания председателем Законодательного Собрания", - подчеркнул глава региона.

Владимир Мякуш отметил, что он с высокой ответственностью принял это предложение.

"Я готов исполнять обязанности председателя Законодательного собрания и продолжать работу на улучшение качества жизни наших земляков, если депутаты меня поддержат", - заявил он.

Депутаты кандидатуру Мякуша поддержали единогласно.

Напомним, Владимир Мякуш избран спикером Законодательного собрания в пятый раз подряд. Областной парламент он возглавляет с 2005 года.

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Председателем челябинского заксобрания избран Владимир Мякуш

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Теги: ЗСО, Владимир Мякуш, председатель, спикер,



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