Показания экс-главы Челябинска на Гаттарова, Салееву и Котову выделены в отдельное производство

В суде по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, озвучили его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Эти материалы выделены в отдельные производства, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании гособвинитель сообщил, что бывший чиновник выполнил обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве. В частности, Тефтелев дал показания об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова с руководством АНО "АИР" Челябинской области, о заключении между ХП "Конгресс-холл" и компанией из Свердловской области договора на выполнение работ по разработке бизнес-модели использования объекта конгресс-холл по инициативе директора ЮУ "КЖСИ", а также показания о незаконных, по его мнению, действиях сотрудников администрации города Челябинска, в том числе врио главы Котовой и ее советника Конарева, связанных с проведением конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс.

"Мною даны показание о неправомерных действиях заместителя губернатора Гаттарова, который вместе с АНО "АИР" дал указание о заключении договора и проплате денежных средств, которые не были обсуждены наблюдательным советом, не были запланированы финпланом, в сумме 15 млн руб. - на оказание консультационных услуг фирме СПГ, что является нарушением закона и что привело в конечном итоге к ущербу бюджету Челябинской области. Одновременно мной даны показания о том, что по завышенной цене по инициативе директора ЮУ КЖСИ, одного из учредителей конгресс-холла [объект к ШОС], был заключен договор с организацией из Екатеринбурга на подготовку бизнес-проекта использования будущего конгресс-холла. Даны показания о неправомерных действиях администрации города Челябинска при подготовке работ, связанных с благоустройством набережной, во главе с врио главы города Котовой и советников Конаревым, которые провели конкурс, с выигравшей фирмой заключили договор, произвели частичную оплату в размере 70% выполненных работ, однако впоследствии эти деньги были израсходованы, проект не использовали, а использовали другой проект. Считаю, что деньги были использованы неэффективно, возможно, это нецелевое расходование средств", - рассказал он в ходе выступления.

После этого гособвинитель зачитал протоколы допроса обвиняемого. Так, по словам Тефтелева, Салеева пользовалась огромным влиянием на директора ХП "Конгресс-холл" Передерия и членов наблюдательного совета, обладала доминирующем положением при принятии решений.

"У меня, как у члена наблюдательного совета неоднократно был на приемах Передерий, который жаловался на Салееву, поясняя что она постоянно вмешивается в его хозяйственные дела и тормозит принятие различных решений. Салеева предложила заключить договор на бизнес-проект с неизвестной фирмой из Свердловской области. Она обосновала свое предложение следующим образом – проект бизнес-холл не может сам себя окупать и нужно его специализировать, для чего необходимо получение консультаций от данной фирмы из Свердловской области", - говорится в показаниях.

Общая сумма работ составила 9,5 млн руб. Обсуждения этого вопроса на заседании наблюдательного совета не было. Затраты включили в капитальную смету расходов строительства объекта.

"В дальнейшем Передерий мне неоднократно пояснял, что в данных консультационных услугах не было никакой нужды для объекта конгресс-холл, а включил он данную организацию и ее услуги в смету расходов по требованию Салеевой, с которой он не хотел ругаться и портить отношения", - рассказал градоначальник.

Деньги перечислили, однако работы в полном объеме не были выполнены. В дальнейшем с компанией осуществлялась претензионная работа.

В конце 2018 года в Челябинске был объявлен конкурс на проектирование и выполнение изыскательных работ на объекте строительства пешеходной набережной реки Миасс. Эту работу курировала врио главы города Наталья Котова и ее советник Петр Конарев. Победителем стала компания из Казани, с которой был заключен контракт на сумму около 9 млн руб. Компания разработала проект, который получил положительное заключение госэкспертизы. Администрацией Челябинска были приняты результаты работ и произведена их оплата. В дальнейшем был проведен аукцион по выбору подрядчика для проведения строительных работ. Однако эта компания взяла за основу свой проект.

"Денежные средства из бюджета Челябинска на подготовку проекта были неэффективно использованы, также был существенно нарушен порядок определения начальной максимальной стоимости контракта на выполнение подрядных работ. Таким образом должностными лицами, в том числе Котовой и Конаревым была допущена преступная халатность, связанная с проектированием и строительством набережной реки Миасс", - считает бывший градоначальник.

Также на одном из допросов, Тефтелев рассказывает, что ему стало известно, что Гаттаров незаконно давал указание сотрудникам АНО "АИР", находившихся от него в служебной зависимости, без проведения заседаний наблюдательного совета, производить оплаты за оказание консультационных услуг.

После оглашения этих материалов гособвинитель поинтересовался у Тефтелева, действительно ли он давал такие показания.

"Действительно давал, подтверждаю, все верно было оглашено", - заявил подсудимый.

Также гособвинитель сообщил, что в материалах дела есть постановления следователя о выделении в отдельное производство материалов в отношении неустановленных лиц из числа руководителей участников ХП "Конгресс-холл". Также выделено в отдельное производство по фактам превышения должностных полномочий неустановленными лицами управления дорожного хозяйства администрации Челябинска. Также выделены в отдельное производство материалы о возможных преступлениях неустановленных лиц из числа руководителей совета АНО "АИР". В материалах дела есть рапорты следователя об обнаружении в материалах признаков преступления.

В пресс-службе регионального СК от комментариев отказались. Воздержались от комментариев и пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь, и начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафронов.