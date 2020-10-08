Росприроднадзор опубликовал результаты исследования воды на Камчатке

Росприроднадзор опубликовал результаты исследования проб воды и грунта с Халактырского пляжа (Камчатка) на загрязняющие вещества. Пробы были отобраны ЦЛАТИ по Красноярскому краю с 30 сентября по 5 октября 2020 года.

Пробы отбирались не только из самого океана, но и из окрестных речек и родников, впадающих в Авачинский залив.

В основном превышения обнаружены по общему железу (в 7,2 раза в одной из речек залива) и фосфат-иону - кислотному остатку фосфорной кислоты. Кое-где имеются превышения и по общим фенолам.

В водах Раковой бухты обнаружено превышение по нефтепродуктам в 1,4-2,2 раза.