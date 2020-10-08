08 Октября 2020
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Общество Пермский край
свалка в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа (2020) | Фото: све.рф

Лесные свалки в Прикамье ликвидируют за счет федеральных средств

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству природы региона проработать вопрос привлечения федеральных средств на решение проблемы с лесными свалками. С их помощью станет возможным рекультивация свалок с площадью более 1 га.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на данный момент на территории региона выявлено 175 крупных свалок с площадью около 89 га. В связи с тем, что леса являются федеральной собственностью, для ликвидации свалок на их территориях необходимы затраты именно из федерального бюджета.

Помимо этого, и.о. министра природных ресурсов региона Марина Трунина отметила, что с учетом сформированной судебной практикой, ответственными за ликвидацию свалок на арендованных лесных участках являются лесопользователи. В связи с этим с помощью фото- и видеофиксаций виновники загрязнения будут выявлены и привлечены к ответственности.

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Лесные свалки в Прикамье ликвидируют за счет федеральных средств

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Теги: лесные свалки, бюджет, средства, ликвидация



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