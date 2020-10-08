Обвиняемый в хищениях при строительстве в резиденции Путина приговорен к пяти годам

Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Торчинского по делу о хищении при строительстве дома приемов в резиденции президента РФ.

Бизнесмену также назначен штраф в размере 350 тыс. руб. с ограничением свободы на один год один месяц.

Торчинский признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Материалы уголовного дела имеют гриф "совершенно секретно", передает "Интерфакс".

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела против петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.

Главный фигурант этого дела - гендиректор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко – в 2018 году был приговорен к четырем годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей другого фигуранта дела о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево.

Предпринимателя признали виновным в хищении не менее 225 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов.