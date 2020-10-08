"Устрою ее выставку, наплевав на народную молву": Свиблова поддержала Евгению Васильеву

Директор Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ) Ольга Свиблова готова разместить в своем заведении выставку работ Евгении Васильевой, "наплевав на народную молву".

Очевидно, под "народной молвой" галеристка подразумевает вполне реальный уголовный приговор, который был вынесен жене Анатолия Сердюкова за мошенничество в 2015 году. Приговор не отменялся – она вышла из колонии по УДО.

"Если будут новые проекты Евгении Васильевой, которые не показаны были в ММСИ (Московский музей современного искусства – прим. ред.) и они меня заинтересуют, я буду делать эту выставку, наплевав на народную молву", - заявила Свиблова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что Евгению Васильеву избрали почетным академиком Российской академии художеств, удостоверение ей вручал вице-президент академии и сын ее президента Василий Церетели.