Школьникам Пермского края могут продлить каникулы

Министр образования Пермского края Раиса Кассина в эфире радио "Комсомольская правда - Пермь" сообщила, что школы не будут массово уходить на досрочные каникулы из-за коронавируса.

"Сейчас в Прикамье только 0,6% детей находятся на изоляции. Зачем выводить остальные 99% с лишним?" - отметила она.

Однако рассматривается вариант введения удлиненных каникул - с 26 октября, а не с 31-ого. Решать, когда оправить учеников отдыхать, будут сами учебные заведения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.