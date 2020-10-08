Правительство утвердило правила ведения списка жителей коренных малочисленных народов страны

Правительство РФ утвердило новые правила ведения списка жителей коренных малочисленных народов России. Нововведение позволит упростить представителям КМНС оформление положенных льгот.

"Сведения из указанного списка будут использованы для обеспечения реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если человек включен в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия", – прокомментировал Эдуард Яунгад, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания ЯНАО, новые правила утверждены в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации". Для учета граждан, который будет строиться на информации, поступающей в ФАДН, необходимо подать сведения через общины, предусмотренные для жителей отдаленных поселков. В других случаях гражданин лично обращается в ФАДН с личными сведениями о себе: информация о дате и месте рождения, месте проживания, данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, наименование коренного малочисленного народа, сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни, об участии в общине, СНИЛС и ИНН (при наличии).

Помимо этого необходимы также документы о подтверждении национальности заявителя, либо вступившее в законную силу решение суда, свидетельствующее об установлении факта отнесения заявителя к КМНС или наличия родственных отношений с лицами, относящимися к ним.

Список планируется сформировать к 2022 г.. Помимо информации от ФАДН, к работе также будут привлечены сведения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.