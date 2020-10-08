В МВД объяснили появление Тихановской в списке разыскиваемых лиц

В МВД РФ заявили, что уголовных дел в России против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не возбуждалось.

Ранее стало известно, что белорусский оппозиционер объявлена в межгосударственный розыск в России.

На сайте ведомства поясняется, что база розыска формируется на основании соглашения в рамках СНГ.

"Этот банк формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц", - сообщили в МВД.

Напомним, Тихановская уже больше месяца живет в Литве. Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший с визитом в эту страну, встретился с экс-кандидаткой в президенты Белоруссии.