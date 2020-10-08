08 Октября 2020
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Политика За рубежом
Первые президентские дебаты Трампа и Байдена. (2020) | Фото: C-SPAN

Дональд Трамп заявил, что уже не заразен и хочет очные дебаты с 77-летним Байденом

Президент США Дональд Трамп, несмотря на тот факт, что он только что выписался из госпиталя, считает себя не заразным. Об этом он заявил в интервью из Fox Business Network. Глава Белого дома заявил, что не будет участвовать в заочных или виртуальных дебатах с демократом Джо Байденом, а хочет очной встречи. Байдену, напомним, 77 лет, он входит в группу риска по коронавирусу.

"Я не собираюсь проводить виртуальные дебаты", - заявил президент США.

По остальным вопросам Трамп был крайне позитивен. Он пообещал "отличные" показатели по экономике за третий квартал, заявил, что  разработчики вакцины от коронавируса получат одобрение на экстренное использование препарата, что авиасектору может быть оказана помощь. Также Трамп намекнул на возможные прямые выплаты американцам по $1200 каждому.

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Дональд Трамп заявил, что уже не заразен и хочет очные дебаты с 77-летним Байденом

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Теги: дональд трамп, джо байден, коронавирус, дебаты



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