"Хорошо сработали": Куйвашев лично оценил благоустройство Каменска-Уральского

Сегодня, 8 октября, губернатор Евгений Куйвашев в ходе своего рабочего визита в Каменск-Уральский посетил ряд социальных объектов, которые строятся или уже построены в рамках национальных проектов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, глава региона осмотрел сквер "Молодежный" – место отдыха горожан, реализованный в рамках национального приоритета "Жилье и городская среда". В рейтинговом голосовании 2019 года за его благоустройство проголосовали почти три тысячи каменцев. Сквер должен быть сдан в эксплуатацию к концу 2020 года, работы идут по плану. Здесь появится инфраструктура для занятий спортом – круговая дорожка с резиновым покрытием, будут обустроены тротуары, прогулочные аллеи.

Поскольку сквер находится в новом микрорайоне, где живет в основном молодежь, предусмотрено размещение креативных арт-объектов. Кроме этого, здесь появится площадка "Цветы жизни" с деревьями и кустарниками ценных пород.

"Хорошо сработали. Самое главное, что все объекты выбираются путем голосования жителей", - заявил губернатор.

Сквер находится в микрорайоне "Южный" Каменска-Уральского, это новый и перспективный район города. Здесь же строится детский сад на 300 мест в рамках национального проекта "Демография", в дошкольном учреждении будут работать группы для детей от полутора до трех лет.

В этом же районе Евгений Куйвашев посетил школу, построенную несколько лет назад. 1 сентября здесь за парты сели более 800 учеников, обучение организовано в одну смену. Она участвует в программе "Цифровая платформа персонализированного образования для школы", которая предусматривает эффективное планирование учебного процесса.

По итогам своего визита в городской округ Куйвашев заявил, что высоко ценит работу местных властей по комплексной застройке территории.

"Комплексный подход к строительству в Каменске-Уральском – это яркий пример, в том числе и для других муниципалитетов. Я думаю, что это очень интересный опыт. Я буду рекомендовать всем обязательно смотреть, как реализуются национальные проекты здесь в Каменске-Уральском и транслировать это потом всем другим муниципалитетам", - пообещал губернатор.