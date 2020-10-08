Сообщение о минировании омского аэропорта в день "прилета" Навального отправили из Германии - МВД

В Министерстве внутренних дел России прокомментировали ход проверки инцидента с Алексеем Навальным. Так, в полиции сообщили, что в Германию, Швецию и Францию было направлено шесть запросов. Очевидно, российские следователи хотели получить данные по анализам создателя ФБК.

Также в полиции хотят опросить Марину Певчих, которая сопровождала Навального в поездке по Сибири. В МВД заявили, что Певчих сотрудницей ФБК не является, но и к сотрудникам проекта "остается много вопросов". В частности, в ведомстве заявили, что при досмотре Певчих в Новосибирске, когда она улетала в Германию, никакой бутылки не было обнаружено – в полиции полагают, что она купила бутылку в стерильной зоне уже после досмотра. Ранее, напомним, заявлялось, что женщина, якобы, вывезла бутылку, из которой пил Навальный, и в которой были обнаружены отравляющие вещества.

Также в полиции выяснили, что сообщение о минировании омского аэропорта, которое пришло незадолго до приземления в Омске самолета с Навальным, "отправили с помощью серверов в Германии".

МВД РФ опросило более 230 человек, контактировавших с Навальным в Томске или бывших неподалеку от него.