В РПЦ поддержали просемейный законопроект семи сенаторов

Законопроект семи сенаторов о поправках в семейное законодательство с целью защиты семьи улучшит ее положение. Законопроект же Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей опасен. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Он напомнил, что сегодня любого ребенка могут отобрать у любых родителей, и это ненормально. Законопроект семи сенаторов предлагает разграничить отрасли права. Защита ребенка в ситуации угрозы, связанной с преступными действиями, в том числе со стороны родственников, отойдет в область уголовного права и будет осуществляться в рамках уголовно-правовых процедур. А семейные вопросы регулируются Семейным кодексом.

По законопроекту Крашенинникова-Клишаса священник отметил, что это "ловушка для семей", так как решаться все будет в закрытом режиме в экстренном порядке, что делает практически невозможной защиту семьи.

"Я бы назвал это презумпцией виновности родителей . Сколько бы ни было времени у суда на принятие решения – 24 или 72 часа, - семья все равно не успеет даже приготовиться к защите своих интересов. Дети - это не штрафы за нарушение правил дорожного движения. И их "автоматизированное" изъятие способно создать мощную волну социальной напряженности, перевести родительское сообщество в протестную область", - считает Федор Лукьянов.

Он напомним о том, что формулировку об угрозе жизни и здоровью ребенку можно толковать как угодно.