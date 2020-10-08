В РПЦ поддержали просемейный законопроект семи сенаторов
Законопроект семи сенаторов о поправках в семейное законодательство с целью защиты семьи улучшит ее положение. Законопроект же Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию детей опасен. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Он напомнил, что сегодня любого ребенка могут отобрать у любых родителей, и это ненормально. Законопроект семи сенаторов предлагает разграничить отрасли права. Защита ребенка в ситуации угрозы, связанной с преступными действиями, в том числе со стороны родственников, отойдет в область уголовного права и будет осуществляться в рамках уголовно-правовых процедур. А семейные вопросы регулируются Семейным кодексом.
По законопроекту Крашенинникова-Клишаса священник отметил, что это "ловушка для семей", так как решаться все будет в закрытом режиме в экстренном порядке, что делает практически невозможной защиту семьи.
"Я бы назвал это презумпцией виновности родителей. Сколько бы ни было времени у суда на принятие решения – 24 или 72 часа, - семья все равно не успеет даже приготовиться к защите своих интересов. Дети - это не штрафы за нарушение правил дорожного движения. И их "автоматизированное" изъятие способно создать мощную волну социальной напряженности, перевести родительское сообщество в протестную область", - считает Федор Лукьянов.
Он напомним о том, что формулировку об угрозе жизни и здоровью ребенку можно толковать как угодно.
Накануне.RU подробно писало о законопроекте об отобрании детей. Законопроект семи сенаторов, напротив, направлен на защиту семьи и ее неприкосновенность. Отобрать ребенка можно только при наличии доказанной вины родителей, а опеке запрещается входить в жилье для проверок без согласия жильцов. При этом он не отменяет Уголовный кодекс, а разделяет отрасли права, то есть в случае уголовного преступления против ребенка "включается" соответствующий порядок защиты, но в случае чисто семейных неурядиц отобрание ребенка должно быть исключено. Законопроект декларирует уважение к самостоятельности семьи в принятии решений о своей внутренней жизни и к авторитету родителей.