Зампред правительства Прикамья ответил прокуратуре на претензии о нехватке коек для COVID-пациентов

Заместитель председателя правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров ответил на предостережение краевой прокуратуры о нехватке коек для пациентов, у которых подтвердили коронавирус, сообщает "РБК-Пермь".

Напомним, ранее прокуратура Пермского края установила, что с учетом значительного ежедневного прироста числа заболевших коронавирусом, резерв мест в стационарах медучреждений может оказаться недостаточным для госпитализации. Ведомство внесло предостережение Сергею Никифорову и взяло решение вопроса под свой личный контроль.

В свою очередь, Сергей Никифоров отметил, что в настоящее время существует только одна рекомендация касательно необходимого резерва коек - письмо минздрава от 21 августа. Согласно этой рекомендации, в регионе следует сохранять свободными не менее 15% коечного фонда, однако, как сообщает Никифоров, это положение носит исключительно рекомендательный характер.

"Данное положение носит исключительно рекомендательный характер. Нормы, предписывающей министерству обеспечивать обязательное наличие определенного числа свободных коек именно для пациентов с COVID-19, в действующем законодательстве нет", - говорится в ответе.

Отметим, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в регионе вновь принялись наращивать число коек для "ковидных больных". Дополнительные места появились в больницах Октябрьского, Лысьвы и Пермского района. На 5 октября коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией составляет 2867. Из них свободны 450, что составляет 15,7%.

Что касается указанного в предостережении прокуратуры норматива доли свободного коечного фонда 50%, то он установлен лишь для определения возможности поэтапного снятия установленных из-за COVID-19 ограничительных мер, и ни для каких иных целей этот показатель применяться не может, поясняет господин Никифоров. "На момент принятия в регионе решения о поэтапном снятии ограничений такой показатель соблюдался",— подчеркнул заместитель председателя краевого правительства.

На сегодня развернуты койки под оказание помощи пациентам с коронавирусом в 20 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (11 учреждений), а также в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском районе.