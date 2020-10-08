Зиничев доложил Путину об эвакуации жителей в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания президенту Владимиру Путину о действиях по ликвидации пожара на военных складах в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пожар продолжают тушить, МЧС наращивает группировку. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники.

По данным главы ведомства, госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек. Эвакуированы более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны.

В пунктах временного размещения размещено 86 человек. Остальная часть эвакуированных жителей разместилась по родственникам и знакомым.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. В двух районах региона введен режим ЧС.

На место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области прибыли более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, в составе которых есть минно-разыскные собаки. Также на месте ЧП находится более 20 единиц военной и специальной техники.

На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи. Открыт телефон горячей линии, на который поступило более 60 обращений от граждан.