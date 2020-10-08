В ЯНАО стартовала вакцинация от коронавиурсной инфекции

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В ЯНАО стартовала вакцинация от коронавиурсной инфекции

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа стартовала прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Первая доставленная в регион партия отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" насчитывает 42 дозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа, первым в очереди на вакцинацию стоит медицинский персонал, который работает с covid-пациентами. При этом, глава региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что у медика не должно быть антител к вирусу.

"Первый этап вакцинации будет проходить на базе СПИД-Центра. Помещение процедурного кабинета в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия хранения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" соблюдаются с учетом особого температурного режима - от -18°C, в защищенном от света месте", – рассказала главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

Остальное население будет прививаться уже после начала массового производства вакцин. Сейчас же прививки уже поставили сотрудники медучреждений Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого каждый из них в обязательном порядке прошел тестирование на антитела к коронавирусу и получил соответствующее заключение от терапевта.

"После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям, пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь", - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЯНАО стартовала вакцинация от коронавиурсной инфекции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, медики, прививки, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети