В ЯНАО стартовала вакцинация от коронавиурсной инфекции

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа стартовала прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Первая доставленная в регион партия отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" насчитывает 42 дозы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа, первым в очереди на вакцинацию стоит медицинский персонал, который работает с covid-пациентами. При этом, глава региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что у медика не должно быть антител к вирусу.

"Первый этап вакцинации будет проходить на базе СПИД-Центра. Помещение процедурного кабинета в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия хранения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" соблюдаются с учетом особого температурного режима - от -18°C, в защищенном от света месте", – рассказала главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

Остальное население будет прививаться уже после начала массового производства вакцин. Сейчас же прививки уже поставили сотрудники медучреждений Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого каждый из них в обязательном порядке прошел тестирование на антитела к коронавирусу и получил соответствующее заключение от терапевта.

"После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям, пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь", - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.