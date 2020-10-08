Салоны самолетов в России будут оснащаться видеокамерами - кабмин
Правительство России утвердило обновленные требования по обеспечению безопасности воздушного транспорта. Они вступят в силу с 2023 года. Один из пунктов документа предусматривает оборудование видеокамерами не только кабины экипажа, но и установку средств наблюдения в салоне. Также должна быть создана система мониторинга за доступом к "критическим элементам транспортного средства".
Храниться записанные в салоне самолетов материалы будут в течение 30 суток.
Отмечается, что видеозапись должны будут вести и иностранные авиакомпании.