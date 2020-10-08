Большинство российских детей имеют проблемы со здоровьем - Минпросвет

Более половины российских детей имеют проблемы со здоровьем. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Причиной нездоровья детей является недостаток активности и плохое питание, зачастую фастфуд. Министр сказал, что "чрезмерное увлечение телефонами и планшетами здоровья не прибавляет", что звучит странно в условиях ускоренной и насильственной цифровизации образования. Так, опросы показали заметное ухудшение самочувствия школьников на дистанционно-цифровом режиме.

Кравцов считает, что нужно улучшить уроки физкультуры в школах.

Полностью здоровых детей до 14 лет в стране только 28%.