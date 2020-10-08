08 Октября 2020
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коллаж, Петр Порошенко, военная форма, выборы на Украине (2018) | Фото: Накануне.RU

Порошенко взорвал военные склады в Калиновке, чтобы скрыть хищения, - бывший соратник

Бывший президент Украины Петр Порошенко тайно продавал боеприпасы террористам в Сирию. Чтобы скрыть хищения, он специально устроил поджог складов боеприпасов в Калиновке Винницкой области в 2017 году. Об этом заявил бывший соратник олигарха коммерсант Давид Жвания, который выступил с очередной порцией компромата.

В частности, он заявил, что Порошенко продал террористам в Сирию 400 кг запрещенных фосфорных бомб в 2014-2016 гг.

"Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Тогда люди Порошенко рассказывали нам, что в подрыве склада виноваты какие-то российские террористы. Перед самым взрывом в Винницкой области даже организовали антитеррористические учения – это тоже было частью спецоперации по отвлечению внимания", - рассказал Жвания.

Напомним, военные склады под Винницей взрывались несколько дней в конце сентября 2017 года. Власти обвиняли в подрыве Россию, но главный военный прокурор Анатолий Матиос признал, что не было ни диверсантов, ни беспилотников. При этом в Донбассе с самого начала не исключали умышленного поджога с целью сокрытия хищений. В результате взрывов и пожаров тогда было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов.

Напомним, первый раз Жвания рассказал, что в 2014 году власть в стране захватила ОПГ, в которую он сам входил. Во второй - что Порошенко ради своей личной власти отдал Украину иностранцам, включив их во власть. В третий - что Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов "евромайдана" для раскачивания ситуации, а одного даже убили. Также он заявил, что отдать Крым в 2014 году приказали США.

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Порошенко взорвал военные склады в Калиновке, чтобы скрыть хищения, - бывший соратник

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Давид Жвания, хищения



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