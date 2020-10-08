08 Октября 2020
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место падения протон-м яма воронка (2007) | Фото: мчс казахстан

В Дагестане нашли воронку и предмет, похожий на снаряд. Грешат на Азербайджан

В окрестностях дагестанского села Чираг местные жители обнаружили обломки предмета, напоминающего снаряд, а также большую воронку на склоне горы. РИА "Дагестан" сообщает, что некоторые очевидцы из числа селян сообщали о сильном гуле, который предшествовал появлению обломков. Правда, многие посчитали, что это звук приближающейся грозы.

Идентифицировать обломки будут правоохранительные органы, которые сейчас уже работают на месте ЧП.

Между тем, в соцсетях обсуждается версия о том, мог ли снаряд попасть на территорию Дагестана из соседнего Азербайджана, который сейчас ведет активные военные действия в районе Карабаха. Напрямую от Чирага до зоны военного конфликта более 200 км.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что военные сбили вертолет азербайджанских ВС и он, якобы, упал на приграничную территорию Ирана, за что в оборонном ведомстве извинились, но заметили, что это обычная практика в условиях войны. Впрочем, в Азербайджане вообще опровергли информацию о поражении вертолета.

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В Дагестане нашли воронку и предмет, похожий на снаряд. Грешат на Азербайджан

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Теги: дагестан, карабах, воронка, снаряд, военный конфликт



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