В Дагестане нашли воронку и предмет, похожий на снаряд. Грешат на Азербайджан

В окрестностях дагестанского села Чираг местные жители обнаружили обломки предмета, напоминающего снаряд, а также большую воронку на склоне горы. РИА "Дагестан" сообщает, что некоторые очевидцы из числа селян сообщали о сильном гуле, который предшествовал появлению обломков. Правда, многие посчитали, что это звук приближающейся грозы.

Идентифицировать обломки будут правоохранительные органы, которые сейчас уже работают на месте ЧП.

Между тем, в соцсетях обсуждается версия о том, мог ли снаряд попасть на территорию Дагестана из соседнего Азербайджана, который сейчас ведет активные военные действия в районе Карабаха. Напрямую от Чирага до зоны военного конфликта более 200 км.

Ранее Минобороны Армении сообщало, что военные сбили вертолет азербайджанских ВС и он, якобы, упал на приграничную территорию Ирана, за что в оборонном ведомстве извинились, но заметили, что это обычная практика в условиях войны. Впрочем, в Азербайджане вообще опровергли информацию о поражении вертолета.