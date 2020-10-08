Епархия проведет реконструкцию старого здания, где находился Свердловский рок-клуб

Екатеринбургская епархия планирует реконструировать здание на улице Володарского, 9. Сейчас оно является заброшенным.

Как сообщили в пресс-службе епархии, после реконструкции в здании откроется духовно-просветительский центр.

"Там будут заниматься творческие коллективы, в том числе и по развитию хорового пения. Будут проходить концерты, исторические и духовно-просветительские лекции, встречи с историками, писателями, представителями науки и искусства", - уточнили в епархии.

Стоит отметить, что в 80-е годы прошлого века в здании на Володарского, 9 находился Свердловский рок-клуб. В последние годы оно пустовало.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад улицу Володарского предложили переименовать в Богоявленскую. Однако местные общественники выступили против такой инициативы. В итоге название было сохранено.