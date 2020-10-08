08 Октября 2020
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Политика В России
нарышкин сергей евгеньевич председатель гд рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Нарышкин назвал заявления Навального "тупой русофобской пропагандой"

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал заявления Алексея Навального о его отравлении российскими спецслужбами "тупой русофобской пропагандой".

"Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду", - сказал Нарышкин ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявления Навального в интервью журналисту Юрию Дудю.

ФРГ не отвечает на запросы РФ о Навальном, а значит, что-то скрывает, считает глава СВР.

Напомним, Навальный в интервью Дудю возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Ранее в интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин.

Позже Навальный сообщал о намерении подать в суд на пресс-секретаря российского президента, который утверждал, что "с Навальным работают западные спецслужбы, в частности – ЦРУ".

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Нарышкин назвал заявления Навального "тупой русофобской пропагандой"

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Теги: алексей навальный, сергей нарышкин



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