08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Фейк, дистант (2020) | Фото: Telegram/СтопCOVID-19

Оперштаб: "Новости о переводе на дистант свердловских школьников фейк"

Оперативный штаб Свердловской области предупреждает родителей школьников о фейковой информации, распространяемой в мессенджерах. Как сообщили в ведомстве Накануне.RU, жителям региона стали приходить сообщения о переводе учащихся на дистанционное обучение, что не соответствует действительности.

Фейк, дистант(2020)|Фото: Telegram/СтопCOVID-19

"Департамент образования администрации Екатеринбурга не издавал приказов о переводе с 19 октября этого года всех общеобразовательных организаций на обучение с применением дистанционных технологий. Распространяемая информация является ложной", - сообщили в оперштабе.

Любые решение о переводе на удаленку учащихся образовательных учреждений будут приниматься на основании распорядительных областных документов. По заверениям ведомства, переход на дистанционное обучение оперштабом пока даже не рассматривается. Ранее на заседании обсуждался алгоритм перевода отдельных классов или школ, при условии заноса коронавирусной инфекции.

"Учебные заведения Свердловской области сейчас работают с соблюдением всех мер безопасности. Особое внимание уделяется утренним фильтрам. Все усилия оперативного штаба, педагогов и эпидемиологов направлены на сохранение штатной работы образовательных учреждений. На данный момент графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются", - заявили в ведомстве.

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Теги: Оперштаб, дистант, фейк



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