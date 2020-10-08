08 Октября 2020
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Экономика Центральный ФО Москва
Проект низкопольного трамвая в Москве (2020) | Фото: Группа Синара

Холдинг СТМ признан победителем конкурса на поставку трамваев для Москвы

Торговый дом СТМ (входит в холдинг "Синара – Транспортные Машины", СТМ) выиграл конкурс на поставку 90 односекционных низкопольных трамваев и их сервисное обслуживание в течение 30 лет для нужд ГУП "Мосгортранс".

Как сообщают в пресс-сулжбе группы "Синара", соответствующее решение конкурсной комиссии опубликовано на сайте госзакупок. Стоимость контракта равняется 11,07 млрд руб.

Первые 5 трамваев в планах поставить в июне 2021 года. Главной особенностью конструкции техники является специальная модернизированная тележка, дающая возможность полностью уйти от сложных выступов в салоне трамвая, а также позволяющая гасить колебания вагона при трогании с места, движении и торможении. Данная деталь конструкции позволяет трамваю сохранять плавность хода, комфорт, пониженный уровень шума.

Проект низкопольного трамвая в Москве(2020)|Фото: Группа Синара

Вагоны оборудуют эргономичными креслами с легкозаменяемыми элементами. Также будут присутствовать информационные панели и usb-порты для зарядки гаджетов. Конструкция кабины водителя предусматривает максимальный обзор, оснащена интуитивным управлением и электронной идентификацией.

Проект низкопольного трамвая в Москве(2020)|Фото: Группа Синара

По словам генерального директора холдинга "Синара – Транспортные Машины" Виктора Леша, техника оснащена интеллектуальными системами, сканирующими не только параметры работы трамвая, но и состояние инфраструктуры города. А надёжность и долговечность основных агрегатов и узлов, по его словам, обеспечит оптимизацию эксплуатационных расходов на обслуживание и ремонт трамваев на всём протяжении жизненного цикла.

Добавим, что в августе этого года СТМ выиграл конкурс на поставку трамваев для строящейся сети "метро Купчино – Шушары – Славянка" в Санкт-Петербурге. Компания выступит поставщиком подвижного состава и будет осуществлять его обслуживание по контрактам жизненного цикла.

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Холдинг СТМ признан победителем конкурса на поставку трамваев для Москвы

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Теги: Синара, СТМ, трамваи, Москва



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