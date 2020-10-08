Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк
Нобелевскую премию по литературе за 2020 год присудили американской поэтессе Луизе Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".
Луизе Глюк 77 лет, она училась в престижном Колумбийском университете, но не получила диплома. Преподавала английский в Йельском, Бостонском и Айовском университетах.
Обладательница множества литературных и гуманитарных премий. Член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов.