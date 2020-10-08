Москва впервые за многие годы потеряла часть населения из-за миграционного оттока

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
Коллаж, убыль населения (2020) | Фото: Накануне.RU

Москва впервые за многие годы потеряла часть населения из-за миграционного оттока

В первом полугодии 2020 года миграционный прирост населения России сократился почти в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и компенсировал "естественную" убыль только на 18%. В результате население страны уменьшилось на 217 тыс. человек, в то время как год назад убыль была 65 тыс.
Читайте также:

Миграционный прирост населения составил всего 49 тыс. против 134 тыс. годом ранее. Судя по динамике, в 2020 году будет зафиксирован исторически минимальный миграционный прирост - около 100 тыс. или даже меньше. Сократилось как число прибывших, так и выросло число выбывших.

Весь миграционный прирост пришелся на страны СНГ, в том числе половина - на Украину, включая ДНР и ЛНР. На 18 тыс. выросло на население России за счет Таджикистана. Эти две страны дали 2/3 прироста.

На миграционный учет в России было поставлено 5 млн 329 тыс. иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе 5 млн 106 тыс. - по месту пребывания. Из общего числа поставленных на миграционный учет по месту пребывания первично 55% въехали в Россию с целью работы, 6% - с целью учебы, 12% - с целью туризма, 27% - с частными или иными целями. Среди поставленных на учет по месту пребывания преобладали иммигранты из Узбекистана (35%) и Таджикистана (19%).

Интересно, что в первом полугодии оформлено более 72 тыс. разрешений на временное проживание и почти 123 тыс. видов на жительство. Всего по разрешениям на временное проживание в России на 1 июля проживали 338 тыс. человек, а 621 тыс. – по видам на жительство.

Внутрироссийская миграция снизилась в 2020 году на 21%. Половина этой миграции приходится на внутрирегиональную, то есть когда переезжают в пределах одного региона.

Москва впервые за долгие годы утратила часть населения за счет миграционного оттока, который составил 15 тыс. В абсолютном выражении он стал наибольшим среди всех регионов. Санкт-Петербург потерял 5 тыс., Омская, Томская области и Хабаровский край - 3 тыс.

Наибольший миграционный прирост зафиксирован в Ленинградской области (14 тыс.), Краснодарской крае (11 тыс.), Московской области (10,5 тыс.).

В целом за год население России сократится "естественным" путем примерно на 400 тыс. и в целом, с учетом миграции, на 300 тыс. Это станет наибольшей убылью с 2007 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Москва впервые за многие годы потеряла часть населения из-за миграционного оттока

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: миграция, население



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети