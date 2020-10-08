Москва впервые за многие годы потеряла часть населения из-за миграционного оттока

В первом полугодии 2020 года миграционный прирост населения России сократился почти в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и компенсировал "естественную" убыль только на 18%. В результате население страны уменьшилось на 217 тыс. человек, в то время как год назад убыль была 65 тыс.

Миграционный прирост населения составил всего 49 тыс. против 134 тыс. годом ранее. Судя по динамике, в 2020 году будет зафиксирован исторически минимальный миграционный прирост - около 100 тыс. или даже меньше. Сократилось как число прибывших, так и выросло число выбывших.

Весь миграционный прирост пришелся на страны СНГ, в том числе половина - на Украину, включая ДНР и ЛНР. На 18 тыс. выросло на население России за счет Таджикистана. Эти две страны дали 2/3 прироста.

На миграционный учет в России было поставлено 5 млн 329 тыс. иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе 5 млн 106 тыс. - по месту пребывания. Из общего числа поставленных на миграционный учет по месту пребывания первично 55% въехали в Россию с целью работы, 6% - с целью учебы, 12% - с целью туризма, 27% - с частными или иными целями. Среди поставленных на учет по месту пребывания преобладали иммигранты из Узбекистана (35%) и Таджикистана (19%).

Интересно, что в первом полугодии оформлено более 72 тыс. разрешений на временное проживание и почти 123 тыс. видов на жительство. Всего по разрешениям на временное проживание в России на 1 июля проживали 338 тыс. человек, а 621 тыс. – по видам на жительство.

Внутрироссийская миграция снизилась в 2020 году на 21%. Половина этой миграции приходится на внутрирегиональную, то есть когда переезжают в пределах одного региона.

Москва впервые за долгие годы утратила часть населения за счет миграционного оттока, который составил 15 тыс. В абсолютном выражении он стал наибольшим среди всех регионов. Санкт-Петербург потерял 5 тыс., Омская, Томская области и Хабаровский край - 3 тыс.

Наибольший миграционный прирост зафиксирован в Ленинградской области (14 тыс.), Краснодарской крае (11 тыс.), Московской области (10,5 тыс.).

В целом за год население России сократится "естественным" путем примерно на 400 тыс. и в целом, с учетом миграции, на 300 тыс. Это станет наибольшей убылью с 2007 года.