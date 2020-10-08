Александр Лобов займет место в Тюменской областной думе

Избирательная комиссия приняла решение о передаче мандата депутата от ЛДПР на место в Тюменскую областную думу Александру Лобову, сообщили Накануне.RU в ведомстве. При этом должность члена избиркома с правом решающего голоса депутату придется покинуть.

Напомним, что ранее из областной думы в законодательное собрание ЯНАО ушел Денис Садовников, после чего кандидатура Александра Лобова была одобрена на заседании высшего совета ЛДПР. Свое удостоверение депутат получит в октябре на очередном заседании Тюменской областной думы.