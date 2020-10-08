В Москве будут наказывать работников, перешедших на удалёнку и не предоставивших свои данные

Московские власти пояснили, как следует поступать с сотрудниками, которых по указу мэра перевели на удаленку, а те не предоставили свои данные (номера автомобилей и карт "Тройка").

"Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", - говорится на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что власти потребовали от работодателей передать данные отправленных на удаленку сотрудников – чтобы отслеживать, действительно ли те сидят дома. На такой режим работы было велено перевести 30% сотрудников.

Ужесточение ограничительных мер началось после того, как в столице начался стремительный рост новых случаев коронавируса и госпитализаций с ним.