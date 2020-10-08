Фигуристка Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России

Фигуристка-одиночница Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России из-за травмы спины, передает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

Двукратная чемпионка Европы и мира Медведева уже снималась с первого этапа Кубка, который проходил 18-22 сентября в Сызрани. Второй этап пройдет в Москве 10-13 октября.

"Руководство федерации должно с сожалением сказать, что Медведева не примет участия в этом этапе Кубка. Мы до последнего надеялись на ее участие, вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у нее старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику", - сообщил глава федерации.

Перед стартом соревновательного сезона, почти сразу после контрольных прокатов членов сборной команды Медведева объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе. Два последних года ее тренировал канадский специалист Брайан Орсер, но при нем спортсменка не достигла тех успехов, которых добивалась раньше.