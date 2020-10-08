На Среднем Урале ждут сильный и порывистый ветер: предупреждение МЧС

Синоптики прогнозируют сильный и порывистый ветер на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, завтра, 9 октября, местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными явлениями свердловчанам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе арктический циклон принесет на Урал холод и заморозки. Потепление наступит лишь к выходным: ожидается, что дневная температура поднимется до плюс 10-13 градусов.