08 Октября 2020
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Общество Пермский край
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Суд удовлетворил требования пермского УФАС о запрете распространения липовых предупреждений о поверке счетчиков

Арбитражный суд республики Карелия полностью удовлетворил требование пермского УФАС России и признал незаконным распространение липовых предупреждений о поверке счетчиков водопотребления, которым занималась Единая информационная служба ЖКХ. Суд заключил, что листовки являются рекламой, нарушающей требования ч. 6 ст. 7 Закона о рекламе.

"Это значит, что ИП Спирину отныне запрещено распространять рекламу Единой информационной службы ЖКХ г. Перми с требованием о необходимости проведения поверки счетчиков, как нарушающую Закон о рекламе", - сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФАС, решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку ответчик вправе обжаловать его в высшей инстанции. Напомним, что ведомство обратились сами жители Перми, которые жаловались на распространение листовок по почтовым ящикам многоквартирных домов. Бумаги преподносились под видом платежных документов и предупреждали о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета водопотребления. Помимо этого, до жителей доносилась информация о том, что без поверки счетчиков данные приборов учета водопотребления будут являться недействительными.

Предупреждение о проверке счетчика(2020)|Фото: Пресс-служба УФАС России по Пермскому краю

По этому делу в 2019 г. пермское УФАС уже выдавало предписания ООО "Первая энергосберегающая компания" и ИП Спирин о прекращении нарушения закона, а позже оштрафовало ИП на 32 тыс. руб. за неисполнение предписанного антимонопольного ведомства. Несмотря на это, предприниматель-рекламодатель продолжал распространять листовки в регионе. 7 июля УФАС России по Пермскому краю направило иск в Арбитражный суд республики Карелия, где и зарегистрирован ИП Спирин.

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Суд удовлетворил требования пермского УФАС о запрете распространения липовых предупреждений о поверке счетчиков

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Теги: поверка счетчиков, липовые листовки, реклама, суд, УФАС,



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