Взрывы на военном складе под Рязанью повредили две школы и детсад

В результате пожара на территории военной части в Скопинском районе Рязанской области повреждены здания двух школ и детского сада.

Пострадавших среди детей нет, сообщает региональное правительство.

В целом в зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений и их филиалов. Работа детских садов приостановлена.

7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Эвакуированы жители сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. В двух районах региона введен режим ЧС. По последним данным, количество пострадавших составляет 16 человек.

На место взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области прибыли более 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, в составе которых есть минно-разыскные собаки. Также на месте ЧП находится более 20 единиц военной и специальной техники.