Больница им. Вагнера в городе Березники получила современное медицинское оборудование при поддержке «Уралкалия»

Цифровой рентгеновский аппарат начал работать в больнице им. академика Е.А Вагнера в городе Березники, передает корреспондент Накануне.RU. Современный аппарат уже смонтирован, при этом, он представляет из себя передвижной комплекс.

Это медицинское оборудование было приобретено при поддержке ПАО «Уралкалий». Объем финансирования составил 9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Аппарат может применяться в хирургии, ортопедии, педиатрии, травматологии, урологии и других областях клинической медицины. Стоит отметить, что весь комплекс имеет небольшие габариты и вес, характеризуется высокой мобильностью, обеспечивающей маневренность и простоту перемещений в пространстве. Рентгеновский аппарат идеально подходит для исследований в сложных проекциях, а также позволяет проводить как простую диагностику, так и помогать при проведении сложных операций.

Директор по персоналу ПАО "Уралкалий" Ирина Константинова отметила: "Уралкалий" в рамках поддержки регионов присутствия реализует различные социальные проекты в Березниках и Соликамске. С целью улучшения оказания качественной медицинской помощи жителям Верхнекамья Компанией было подписано соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени Е.А. Вагнера в Березниках. В рамках соглашения в 2019-2020 годах «Уралкалий» направил в адрес медучреждения более 33,5 млн рублей для приобретения современного медицинского оборудования".

Главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» города Березники Роман Конев считает, что приобретение современного оборудования – это еще один шаг вперед в развитии здравоохранения и оказания качественной медицинской помощи населению города. Он сказал: "Нам очень приятно, что в этом большую поддержку нам оказывает ПАО "Уралкалий".

Стоит отметить, что в 2020 году «Уралкалий» оказал благотворительную помощь медицинским учреждениям города Березники в объеме более 19 млн рублей. На эти средства были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 11 мониторов для ИВЛ, а также система водоподготовки для аппарата «искусственная почка». Оборудование для ИВЛ предназначено для пациентов с сохранённым сознанием и рекомендовано Минздравом РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Также в 2020 году Компанией были перечислены средства на приобретение оборудования для лаборатории ПЦР, медицинских масок и т.п.