08 Октября 2020
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Экономика В России Крым
кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Крым и Севастополь получат 5 млрд на строительство объектов водоснабжения

Правительство России выделит Крыму и Севастополю 5 млрд руб. на строительство объектов водоснабжения, сообщил сегодня на совещании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что также будут выделены средства на ремонт водопровода и бурение новых скважин.

В регионе в этом году возникли серьезные проблемы с водоснабжением из-за засухи, а также из-за перекрытия Северо-Крымского канала Украиной. Эксперты и чиновники разных уровней периодически предлагают самые разные варианты решения проблемы – от опреснения морской воды до разворота рек.

Например, губернатор Севастополя (еще до выборов – в должности врио) Михаил Развожаев предлагал Владимиру Путину по переброске в город воды из реки Коккозка. На проект он просил 3,8 млрд руб. Правда, потом сам сообщил об отказе от проекта – он был критически встречен местными жителями, в частности в Бельбекской долине, где сейчас протекает река.

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Крым и Севастополь получат 5 млрд на строительство объектов водоснабжения

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Теги: крым, севастополь, водоснабжение, правительство



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