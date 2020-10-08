08 Октября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Мишустин: "Не надо доводить до того, чтобы президент делал замечания членам правительства"

Михаил Мишустин начал четверговое заседание кабинета министров с критики чиновников, отвечающих за спорт и физкультуру. Во вторник Владимир Путин проводит совещание по этой теме и достаточно жестко раскритиковал работу правительства (точнее, отсутствие работы). На обвинения в волоките ни министр спорта Олег Матыцин, ни отвечающий за направление вице-премьер Дмитрий Чернышенко толком ответить не смогли.

Поэтому Мишустин был сегодня очень строг. "Не будем доводить до того, чтобы президенту приходилось делать замечания членам правительства. Надо в месячный срок гармонизировать законодательство, как об этом сказал президент", - заявил премьер-министр, добавив, что ждет доклад министра спорта через неделю.

Как сообщало Накануне.RU, Путин потребовал уравнять в правах и обязанностях тренеров и преподавателей. Сейчас к тренерам не предъявляются такие строгие требования, как к педагогам, хотя те тоже работают с детьми. Президент выразил озабоченность тем, что допуск к детям могут получить люди с психическими заболеваниями или ранее судимые.

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Мишустин: "Не надо доводить до того, чтобы президент делал замечания членам правительства"

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Теги: михаил мишустин, правительство, владимир путин, спорт и физкультура, гармонизация законодательства



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