Мишустин: "Не надо доводить до того, чтобы президент делал замечания членам правительства"

Михаил Мишустин начал четверговое заседание кабинета министров с критики чиновников, отвечающих за спорт и физкультуру. Во вторник Владимир Путин проводит совещание по этой теме и достаточно жестко раскритиковал работу правительства (точнее, отсутствие работы). На обвинения в волоките ни министр спорта Олег Матыцин, ни отвечающий за направление вице-премьер Дмитрий Чернышенко толком ответить не смогли.

Поэтому Мишустин был сегодня очень строг. "Не будем доводить до того, чтобы президенту приходилось делать замечания членам правительства. Надо в месячный срок гармонизировать законодательство, как об этом сказал президент", - заявил премьер-министр, добавив, что ждет доклад министра спорта через неделю.

Как сообщало Накануне.RU, Путин потребовал уравнять в правах и обязанностях тренеров и преподавателей. Сейчас к тренерам не предъявляются такие строгие требования, как к педагогам, хотя те тоже работают с детьми. Президент выразил озабоченность тем, что допуск к детям могут получить люди с психическими заболеваниями или ранее судимые.