08 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

15 кандидатов готовы побороться за кресло депутата в ЕГД

В избирательной комиссии уральской столицы завершился прием документов от кандидатов на мандаты депутатов ЕГД. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, из 23 соискателей, только 15 направили все необходимые документы: из них 11 – кандидаты от политических партий и четыре самовыдвиженца.

Окончательно круг кандидатов определится не позднее 16 октября текущего года. Все будет зависеть от решения горизбиркома, который вправе отказать в регистрации любого из кандидатов в десятидневный срок.

Напомним, что в конце минувшей недели о своем желании участвовать в довыборах по округу №3 заявили безработные Оксана Иванова и Ольга Прожерина, а также юрист Иван Волков и полицейский Кирилл Алексеевский. Первые трое представляют "Справедливую Россию", КПРФ и "Российский общенародный союз" соответственно, а последний идет в качестве самовыдвиженца.

В свою очередь, по округу №9 в довыборах хотят участвовать коммерческий директор ООО "Новый проспект" Александр Смолин ("СР"), директор по снабжению ООО "ТД УРАЛСИЗ" Виталий Ряписов (КПРФ) и юрист Михаил Худоян ("Российский общенародный союз").

В августе дума досрочно прекратила полномочия депутатов по двум одномандатным округам – Олега Кагилева (округ №3) и Елены Дерягиной (округ №9). Дополнительные выборы назначены на 22 ноября 2020 года.

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15 кандидатов готовы побороться за кресло депутата в ЕГД

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Теги: ЕГД, депутаты, кандидаты, прием документов



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