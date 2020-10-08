08 Октября 2020
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Общество В России
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Вирусологи рассказали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с COVID-19

Вирусологи спрогнозировали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

Как заявил в комментарии "Известиям" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев, предсказать пик невозможно, но до Нового года перелом все-таки случится.

По мнению вакцинолога Евгения Тимакова, примерно через три недели ситуация должна стабилизироваться. Но процесс спада будет долгим и продлится до конца января, считает он.

Ранее инфекционист заявил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, после чего ситуация стабилизируется, снижение заболеваемости ожидается до конца года.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране осложняется. По ее словам, за последний месяц суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России увеличился более чем два раза, в стране снова регистрируют завозные случаи заражения.

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Вирусологи рассказали, когда стоит ждать переломного момента в ситуации с COVID-19

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Теги: вирусологи, коронавирус, переломный момент



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