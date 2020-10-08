08 Октября 2020
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выставка &quot;Эдуард Россель. Первый губернатор&quot; (2017) | Фото: Накануне.RU

"Ценю, уважаю и люблю!" Куйвашев и Высокинский поздравили Росселя с 83-летием

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поздравили с днем рождения первого губернатора Свердловской области, а ныне сенатора Эдуарда Росселя.

Сегодня, 8 октября, Росселю исполнилось 83 года.

"Ценю, уважаю и люблю! Эдуард Эргартович возглавлял регион в сложные времена, но, несмотря на это, Свердловская область стала одним из сильнейших регионов России с точки зрения экономического развития, сохранив при этом свободу политической мысли, которую мы ценим до сих пор", - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Он отметил, что поздравил Эдуарда Росселя по телефону, пожелал ему здоровья и чтобы тот берег себя.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

Свое поздравление направил и Александр Высокинский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, мэр отметил, что Россель – один из самых уважаемых и опытных политиков не только регионального, но и федерального значения.

"Вы открыты для нового и готовы делиться своим ценнейшим опытом. Уверен, что с вашей помощью как члена Совета Федерации мы продолжим раскрывать истинный потенциал Свердловской области и ее административного центра – города Екатеринбурга. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии", - говорится в поздравлении главы.

Напомним, в прошлом году Эдуард Россель признавался, что он хочет дожить до 100 лет.

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"Ценю, уважаю и люблю!" Куйвашев и Высокинский поздравили Росселя с 83-летием

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Теги: Россель, Куйвашев, Высокинский, поздравление



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