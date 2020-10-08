Бастрыкин велел возбудить уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ДТП со школьным автобусом в Дагестане, в результате которого погибли учителя и пострадали дети.

Как сообщало Накануне.RU, авария произошла накануне на дороге "Астрахань – Махачкала" около поселка Рыбалко. Столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовики и школьный микроавтобус.

"Погибли водитель школьного автобуса и два учителя, дети с травмами различной степени тяжести находятся в медучреждениях региона", - сообщили в пресс-службе СКР.