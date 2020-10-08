Песков объяснил, почему власти не вводят национальный локдаун

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас при суточной заболеваемости, сравнимой с пиком первой волны весной, власти не вводят национальный локдаун. "На основе уроков марта - мая была осуществлена мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы", - заявил представитель Кремля журналистам.

Он, впрочем, отметил, что статистика по коронавирусу является "поводом для серьезной обеспокоенности".

Также Песков заявил, что Кремль не собирается возвращать в федеральный центр принятие решений о введении ограничений, этим по-прежнему будут "заведовать" регионы: "Ситуация лучше видна на месте".