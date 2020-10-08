В УАТ посоветовали свердловчанам воздержаться от заграничных путешествий до Нового года

Жителям Свердловской области лучше воздержаться от поездок за границу до завершения 2020 г. По крайней мере, такого решения в отношении своего отпуска придерживается исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Вместо этого, по его словам, лучше обратить внимание на межрегиональное авиасообщение и насладиться зимними и новогодними программами внутри страны.

"Точно никто ничего сказать не может и прогнозы о том, какие направления будут в ближайшее время закрыты, делать пока нельзя, поскольку они, как правило, основаны на эпидемиологической ситуации, - рассказал Михаил Мальцев Накануне.RU. – Но, при этом, я могу сказать, что я бы сделал ставку на наши регионы. Вологда, Калуга, где у нас есть прямое авиасообщение, Томск, регионы северного Кавказа, где уже сейчас лежит снег и фактически начинается зимний сезон. Кабардино-Балкария в первую очередь, Карачаево-Черкесия, естественно Крым - Краснодарский край и экскурсионные туры Москва, Санкт-Петербург, та же Казань".

По словам исполнительного директора УАТ, эпидемиологическая ситуация меняется ежечасно и планы свердловчан на отдых могут быть в любое время резко скорректированы в негативную сторону. Несмотря на это, даже коронавирус можно обратить в свою сторону, воспользовавшись готовностью и повышением уровня сервиса, наличием кэшбэка, вторым этапом возврата денежных средств, а также адаптацией местных программ к росту спроса внутри страны по абсолютно любым направлениям.

"Если смотреть в перспективе не недели, а двух-трех месяцев, я бы сделал именно эти направления ключевыми, - заявляет Мальцев. – Помимо того, что потому они хорошо рассчитаны для граждан (там есть удобная авиаперевозка), это очень интересно! Мы порой зарубежные страны знаем гораздо лучше, чем не то, что Россию, а даже родной УрФО. Несмотря на то, что у нас нет зимой теплых морей, у нас есть замечательные горы, экскурсионка и черноморское побережье для лечения и оздоровления. По крайней мере, я свои планы с зарубежными направлениями до Нового года не связываю".

Вторая волна COVID-19 может также отразиться и на общей картине отдыха свердловчан, не только из-за эпидемиологической ситуации в области, но и в других странах и регионах. Так, например, ощутима для УАТ ситуация с Турцией. По словам Мальцева, в случае увеличения числа больных на территории страны, первые ограничения падут на отели, которым экономически нецелесообразно будет принимать туристов. Возможен вариант и увеличения цен до неподъемных для простого жителя области, а также временной остановки приема туристов вообще.

Ситуация с Крымом и Сочи обстоит куда лучше. Несмотря на то, что по сравнению с летом спрос на маршрут снизился, в случае благоприятной ситуации с коронавирусом и отсутствием каких-либо ограничений, Крым можно будет назвать фактически круглогодичным направлением. Ситуация с Абхазией также не вызывает каких-либо проблем. Поскольку страна не является межсезонным туристическим курортом, возможное закрытие данного направления не скажется столь негативно на рынке туризма.

В целом УАТ готова к сворачиванию программы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, стране и мире в целом. При этом ассоциация рассматривает и сценарий, когда программу будет необходимо усилить: все будет зависеть не только от ситуации с COVID-19, но и от финансовой составляющей.

"Дело в том, что ситуация меняется ежечасно и поэтому аналитиками и участниками отрасли рассматриваются совершенно разные сценарии на этот счет, в том числе и сокращение авиационной перевозки, и ее резкое увеличение, - сообщает Мальцев. - Увеличение не связано с коронавирусом, но связано с экономическими вопросами: какой фактор перевесит, такой сценарий и будет. Отрасль готова к любому. Во всяком случае финансовая отрасль сейчас настолько уязвима, что, я думаю, принципиально эту ситуацию уже не ухудшить и не улучшить".

Большее беспокойство, по словам исполнительного директора УАТ, вызывает возможность введения ограничений между субъектами внутри страны, поскольку с экономической стороны заграничные перевозки не дают региону ожидаемого оборота.