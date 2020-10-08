08 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Москве более 80% умерших от COVID-19 были в возрасте 60+

В московском депздраве рассказали о возрастной структуре скончавшихся от коронавируса. Напомним, в столице от COVID-19 за последние сутки умерло 55 человек, всего – почти 5,5 тыс. человек.

Две основные группы риска – люди 60+ и больные сахарным диабетом. Более 83% всех умерших от COVID-19 (коронавирус указан как основная причина смерти – прим. ред.) были старше 60 лет.

Более половины умерших (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них, наиболее часто встречаются болезни сердечнососудистой системы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14% (в основном – сахарный диабет, на долю которого пришлось 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний). Сейчас в Москве зарегистрировано 390 тыс. больных сахарным диабетом. Только 4 тыс. из них – это дети и подростки, все остальные – взрослые.

"Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили "портрет" больного диабетом из группы риска... Человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. Поэтому в этой группе ковидная инфекция протекает тяжелее, а значит – и смертность выше. Что могу сказать в заключение: если вам больше 60 лет, или вы больны диабетом, страдаете ожирением – то находитесь в группе повышенного риска по ковиду", - говорит главный внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы профессор Михаил Анциферов.

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В Москве более 80% умерших от COVID-19 были в возрасте 60+

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Теги: коронавирус в москве, смертность, сахарный диабет, группа риска



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