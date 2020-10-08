Патриарх Кирилл ушел на карантин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине после контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Уточняется, что по этой причине патриарх отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру.

В апреле скончался протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского собора в Москве. 15 апреля стало известно о положительных анализах клирика на коронавирус. Сообщалось, что Агейкин входил в ближайшее окружение патриарха Кирилла, а также являлся создателем православных общественных движений, в частности организации "Сорок сороков".