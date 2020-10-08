108 школ в России уже вернулись к дистанционному обучению - Минпросвещения

В Минпросвещения России сообщили, сколько российских школ были вынуждены вернуться к дистанционному обучению из-за ситуации с коронавирусом.

"Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27%, не более. Там, где это происходит, есть все наработки, которые позволяют выстроить процесс обучения дома", - цитирует главу министерства Сергея Кравцова "Российская газета".

Министр также сообщил, что в ряде регионов планово перенесены каникулы (или увеличены на неделю, как это произошло в Москве). "Это укладывается в календарный год и сохраняет единое образовательное пространство", - рассказал Сергей Кравцов.