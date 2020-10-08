08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растет с каждым днем: 184 новых случая за сутки

За минувшие сутки было выявлено 184 новых случая коронавируса в Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, данный диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (122 случая) и других муниципалитетов. На сегодняшний день, по официальным данным, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 30 тыс. 526.

За сутки было выписано 129 человек и скончались шесть заболевших COVID-19. Общее число выписанных в области достигло 22 тыс. 632, а скончались 633 пациента.

Стоит отметить, что сутками ранее на Среднем Урале было зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость в регионе продолжает расти с каждым днем.

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Заболеваемость COVID-19 в Свердловской области растет с каждым днем: 184 новых случая за сутки

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Теги: COVID-19, заболеваемость, рост, Свердловская область



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