08 Октября 2020
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Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

"Он мне уже будто родственник": Рогозин "по-братски" снова раскритиковал Илона Маска

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозин в очередном интервью снова спросили про Илона Маска. Чиновник признался, что ему американский бизнесмен уже "будто родственник".

Рогозин похвалил Маска за смелость и новаторство, но раскритиковал за… вторичность. Так, по мнению глав Роскосмоса, доставка астронавтов на МКС не является достижением. "А в чем достижение? Они могут, как и Россия, возить теперь экипажи на борт МКС. Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время. Я серьезно говорю. Да, красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Давайте и мы раскрасим…", - заявил Рогозин в интервью ТАСС.

"Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в ту, что делает Tesla, и она переоценена более чем в 100 раз. Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу, где есть железная дисциплина и минимум бюрократических функций", - заключил Рогозин.

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"Он мне уже будто родственник": Рогозин "по-братски" снова раскритиковал Илона Маска

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Теги: дмитрий рогозин, илон маск, spacex, роскосмос



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