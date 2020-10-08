"Он мне уже будто родственник": Рогозин "по-братски" снова раскритиковал Илона Маска

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозин в очередном интервью снова спросили про Илона Маска. Чиновник признался, что ему американский бизнесмен уже "будто родственник".

Рогозин похвалил Маска за смелость и новаторство, но раскритиковал за… вторичность. Так, по мнению глав Роскосмоса, доставка астронавтов на МКС не является достижением. "А в чем достижение? Они могут, как и Россия, возить теперь экипажи на борт МКС. Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время. Я серьезно говорю. Да, красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Давайте и мы раскрасим…", - заявил Рогозин в интервью ТАСС.

"Маск умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций, причем не в компанию SpaceX, а в ту, что делает Tesla, и она переоценена более чем в 100 раз. Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу, где есть железная дисциплина и минимум бюрократических функций", - заключил Рогозин.