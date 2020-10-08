У приемной ФСБ на Лубянке задержали нарушителя "режима повышенной готовности"

В Москве у здания приемной ФСБ задержали мужчину, нарушавшего правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Он доставлен в ОМВД по Мещанскому району, передает агенство "Москва". Возбуждено административное дело. Что конкретно совершил задержанный, не уточняется.

В декабре прошлого года мужчина в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в Москве. Оперативники доставили 35-летнего приезжего из Ухты в дежурную часть. После беседы с ним стало ясно, что необходимо вызывать бригаду скорой психиатрической помощи.